新北整合租屋協助平台 保障租屋族權益
新北市長朱立倫表示，社會住宅應滿足量，重視質，透過多元通路，確保民眾知的權利，也整合租屋協助平台，保障租屋族群的權益，打造更完善的社會住宅政策。
新北市政府城鄉發展局長柳宏典，今天在市政會議專題報告「家從新北開始」。目前，新北市境內已完工的社會住宅共1555戶，民國107年預計完成5619戶、108年可達7000戶目標。
今年新增10處基地，優先選定土城、新店、新莊、泰山等區，新規劃3000戶以上青年社會住宅。
柳宏典表示，新北市推動青年社宅，除量的累積，更重視質的提升。基本理念是具備綠建築、智慧建築及通用設計標準，以照顧經濟及社會弱勢，提供租金優惠，並強調社區服務及社會責任。
朱立倫表示，社會住宅包含政府或民間投資興建的住宅，及由政府提供租金補貼的準社會住宅。各局處應積極透過網路、臉書或Line族群行銷通路，讓新北市目前約16萬多租屋戶及潛在租屋族，充分認識市府提供的社會住宅及租金補貼服務。
朱立倫說，新北市有許多學生及上班族，都有租屋需求，應整合資訊打造租屋協助平台，提供租屋族群在租屋契約、公安及治安等方面的資訊及諮詢，保障民眾的權益及安全。1060221
(中央社)
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