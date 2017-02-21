高市向陽家園助單親 每月租金僅4000
每戶15坪含兩房兩廳的向陽家園入厝了，高市鼓勵單親扶養18歲以下子女的單親家長，只要符合資格都可以申請入住，以每月新台幣4000元承租，最長可租2年，還有完善設施與家俱。
市府與台電簽約，將五甲國宅的台電宿舍改建為公共出租住宅，並運用公彩盈餘更新設施並加以簡單裝潢，還有全新廚具、衛浴設備、床組及冰箱等，要讓獨立扶養子女的單親家庭入住。
副市長許銘春、社會局長姚雨靜和鳳山區長劉勝元等訪視向陽家園，肯定向陽家園的完善設施。
向陽家園由都發局向台電租用五甲國宅55戶員工宿舍，修繕轉型辦理公共出租住宅，社會局取得23戶做向陽家園，目前已有16戶申請入住。凡符合設籍高雄市、無自用住宅、家庭總收入每人每月未達當年度最低生活費2.5倍者都能申請。1060221
(中央社)
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