台北新劇團青年匯演 推2大傳統戲碼

台北新劇團從2012年起，每年春天的「青年匯演」，皆由青年演員獨當一面，今年推出難度頗高的傳統戲碼「宏碧緣」、「穆桂英」，儼然是競技試煉場。

「青年匯演」今年有別以往以折子匯演的方式，今年挑戰不可能的任務，3月3日至5日在台北市政大樓親子劇場，演出兩檔大戲「宏碧緣」、「穆桂英」。

「宏碧緣」是近來極少見的海派京劇，海派興起於民國初年的上海，當時經濟發達、國際交流頻繁，京劇匯集了多元文化，呈現一派熱鬧活潑、技巧絢爛的表演。這些戲有如賣座的院線電影，有愛情、有冒險、有俠義，還有華麗的動作場面。

「宏碧緣」在1915年首演時極為轟動，各劇場爭相競演，有趣的是，當年的男主角正是台北新劇團團長李寶春的祖父李桂春（又名小達子）。這次演出，既重現海派繁華之茂，又頗有代代傳承的美意。

「穆桂英」由「穆柯寨」、「穆天王」、「轅門斬子」、「大破天門陣」串接。「穆桂英」是梅蘭芳藝震上海代表作，1913年梅蘭芳首次赴滬演出，察覺上海人喜聽新腔，看身段表情多的戲，於是推出這齣唱做並重的刀馬旦劇目。既可看旦角紮靠，又看她如何眉目傳情，和楊宗保締結馬上姻緣，演出後令上海觀眾為之驚豔不已。1060221

(中央社)