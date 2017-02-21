拚獨家拚到金正男停屍間 南韓媒體被逮

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，媒體採訪無孔不入，但消息混亂，今晨傳金正男長子金韓松赴太平間認屍，韓媒徘徊太平間外，意圖從後門潛入，結果遭逮捕。

金正男遇刺身亡後，包括大馬及大批自海外趕到吉隆坡的國際媒體24小時緊盯，輪番駐守中央醫院太平間外。昨晚傳聞金韓松搭機抵達吉隆坡，媒體記者先是飛車赴機場撲空，只好返回中央醫院太平間繼續等待。

大馬警方今天凌晨調派超過30名便衣警員先行抵達太平間，隨後更有20餘名來自武吉阿曼打擊組織罪案特遣隊（STAFOC）警員前來支援。

在場駐守的警察更將媒體記者驅趕至太平間對面的馬路邊，大聲喝斥媒體離開，不得靠近。媒體記者一度認為金韓松將要現身領回金正男遺體，因此警力才會突然增加，現場守候的記者一度陷入混亂，氣氛緊張。

大馬媒體報導，南韓電視台KBS攝影師在太平間外徘徊，疑似企圖從後門潛入，由於行跡可疑，沒有出示記者證證明身分，被警方帶走問話。

KBS人員當時趕抵現場和警方交涉，也向在場的新聞同業說，他的同事被警方認為行跡可疑，無法出示媒體證及護照，才被警方帶走問話。

這名遭逮捕記者後來在同事攜帶媒體證，向大馬警方證明後獲得釋放。

大馬媒體報導說，來自南韓電視台的記者試圖潛入中央醫院太平間後門，的確讓警方如臨大敵。1060221

(中央社)