粵菜刀法PK賽 豆腐雕花氣球上切肉絲
廣東菜是中國八大菜系之一，刀功講究。中國大陸廣州市昨天舉辦的一場粵菜刀法擂台賽中，與會者紛紛拿出絕技，將豆腐雕成花，在氣球上切肉絲，蘿蔔絲能穿針，讓人看了嘆為觀止。
廣州日報今天報導，在廣東省廣州市南沙20日的一場廚師招聘會上，粵菜受人追捧，廣州長隆集團、花都皇冠假日酒店等都在現場徵才。
會場上，最吸睛的是粵菜刀法PK賽，各路好漢無不使出絕技，氣球上切肉絲、蘿蔔絲能穿針、「盤龍茄子」最長3公尺，果醬花栩栩如生，技法令人稱讚。
就讀於新東方烹飪學校的徐興，將嫩豆腐切細後放入水中，豆腐絲立即綻放，如同一朵潔白的菊花。
年僅18歲的楊濤不到半小時將南瓜雕刻成一條魚，取名叫「力爭上游」，讓人讚嘆。
廣州新東方烹飪學校負責人蔡賢滿指出，該校應屆生薪酬人民幣3500元（約新台幣1萬6000元）起跳，月薪7000元至8000元的都有，頂尖廚師年薪更上看百萬元，粵菜廚師的潛力無窮，值得後繼者投入。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。