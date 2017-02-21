粵菜刀法PK賽 豆腐雕花氣球上切肉絲

我要評比

廣東菜是中國八大菜系之一，刀功講究。中國大陸廣州市昨天舉辦的一場粵菜刀法擂台賽中，與會者紛紛拿出絕技，將豆腐雕成花，在氣球上切肉絲，蘿蔔絲能穿針，讓人看了嘆為觀止。

廣州日報今天報導，在廣東省廣州市南沙20日的一場廚師招聘會上，粵菜受人追捧，廣州長隆集團、花都皇冠假日酒店等都在現場徵才。

會場上，最吸睛的是粵菜刀法PK賽，各路好漢無不使出絕技，氣球上切肉絲、蘿蔔絲能穿針、「盤龍茄子」最長3公尺，果醬花栩栩如生，技法令人稱讚。

就讀於新東方烹飪學校的徐興，將嫩豆腐切細後放入水中，豆腐絲立即綻放，如同一朵潔白的菊花。

年僅18歲的楊濤不到半小時將南瓜雕刻成一條魚，取名叫「力爭上游」，讓人讚嘆。

廣州新東方烹飪學校負責人蔡賢滿指出，該校應屆生薪酬人民幣3500元（約新台幣1萬6000元）起跳，月薪7000元至8000元的都有，頂尖廚師年薪更上看百萬元，粵菜廚師的潛力無窮，值得後繼者投入。1060221

(中央社)