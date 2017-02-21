化解北韓僵局 專家：北京把球丟給華府

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專家說，中國大陸突然決定暫停自北韓進口煤炭，主要動機是為形塑美國總統川普對北韓強悍核武計畫尚未確定的政策。向中國出口煤炭，是北韓重要的經濟命脈。

法新社報導，繼去年9月核試後，北韓又採取挑釁行動，先是在一週前不顧國際反對而試射飛彈，次日又涉嫌策動了震驚全球的行刺案，在馬來西亞殺害領導人金正恩同父異母兄長金正男。

中國大陸經常成為美國的批評目標，遭指責在控制狀況連連的鄰國北韓一事上做得不夠。

不過，分析家指出，中國大陸決定今年禁止進口北韓煤炭，可能是因北京當局意圖擺脫這些批評，同時促使美國與北韓展開談判。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）專家海格爾（Stephan Haggard）在部落格發表文章說：「中國向北韓施壓只有一個目的，也是唯一目的，就是為了回應提議談判的川普（Donald Trump）政府，而展現合作姿態。」

美國前總統歐巴馬政府時期，華府對北韓遵循「戰略忍耐」政策，盼制裁能迫使平壤就範而放棄核武。

北韓2月12日試射飛彈後，繼任的川普政府加重語氣，川普指平壤是「非常非常大的問題」，並表示將以「強硬」態度處理此事。

與美國相同，中國大陸也關切平壤擁有核武一事，但因為擔心制裁行動將造成北韓不穩定，導致難民潮越過兩國邊界，因此傾向以談判代替制裁。

美國智庫「鸚鵡螺安全與永續發展研究所」（Nautilus Institute）所長海耶斯（Peter Hayes）說，「中國這麼做的主要目的是將責任丟回給華府」，看看美國接下來要怎麼做。（譯者：中央社周慧盈）1060221

(中央社)