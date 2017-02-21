所長路上識贓車 警民聯手追偷車賊

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花蓮吉安警分局志學派出所長潘更生偵辦機車竊案時，正好發現張姓竊嫌騎乘贓車準備出門，張嫌見警棄車逃逸，雙方追逐百餘公尺，最後在2名熱心民眾的協助下合力將張嫌逮捕。

警方表示，這名張姓男子，昨天下午看到一輛機車鑰匙未拔停在路旁，竟趁四下無人將機車騎走，車主出門時發現機車竟不翼而飛，立即向志學派出所報案。

今天中午派出所長潘更生查訪此案時，突然看見遭竊的機車就停在產業道路旁，於是決定埋伏守候等待竊賊出現，不久張姓竊嫌果然現身發動贓車準備離開。

潘更生立刻上前表明身分，張嫌見警立即拔腿就跑，雙方展開追逐。剛好2名男子步行路過，聽見有人大喊「小偷，不要跑」，馬上加入圍捕。

雙方在產業道路上追逐逾百公尺，才順利將竊賊合力逮捕帶回詢問，張嫌坦承一切犯行，警方還追查出他另涉2件機車竊案，依涉嫌竊盜罪移送偵辦。1060221

(中央社)