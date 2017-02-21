連續2期評鑑優等遊覽車 統聯和欣上榜

我要評比

228出遊安心玩，公路總局今天公布41家連續2期遊覽車評鑑優等業者，葛瑪蘭、統聯和和欣都上榜。

配合即將來臨的228連續假期，公路總局今天公布連續2期評鑑優等遊覽車業者，共計41家，提供作為選租用遊覽車的參考。

公路總局每2年定期委託專業機構辦理評鑑作業，評鑑項目分為車輛、駕駛人及公司等三大面向，由專業機構組成團隊，實地至各家業者進行評核後，公布評鑑結果於監理服務網提供民眾查詢。1060221

(中央社)