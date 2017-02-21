工人掛看板釀憾事 趙天麟：未來不再懸掛看板
日前懸掛看板時的工人墜落死亡意外，令有意參加民進黨高雄市長初選的立委趙天麟決定「告別看板選舉文化」、「打一場零看板的選戰」，並強調未來政治生涯將不再懸掛看板，以網路、電台等其他宣傳管道取代看板。
趙天麟說，要不要掛看板，選舉一定要這些方式嗎？內心早已有一番掙扎，早在事件發生前，就有幕僚建議不掛看板，打一場不一樣風格的選戰，但卻再三猶豫，選擇跟進，而意外悲劇的發生讓人不敢置信，實在叫人痛徹心扉！但最後不能免俗的還是做了。
這次件事也令他省思「為何一定要掛看板，除了看板之外，還有什麼方式可以讓選民知道我的政策理念？」趙天麟說，在目前台灣選戰型態中，懸掛看板有其多面向的意義和功能，但他決定「打一場零看板的選戰」。
他也細數從政之路，一直從不同的觀點省思選舉方式，所以，從政以來，看板、插旗數目一直減少，甚至被視為宣傳利器的宣傳車也減至個位數。
與發生意外的郭姓父子私交甚篤，趙天麟哀慟不已，也深思看板的意義，並立即做出不再掛看板、拆下現有看板的決定。
但這個決定也引發地方議論，甚至有「退出初選」的耳語，連女兒都問他是否退選了，有助理甚至主張要追究不實耳語來源，但趙天麟要大家不必在意也不必追究。
他還說「不再掛看板，非但不是退縮，反而是要勇敢的走出自己的路」，要做一個勇於提出政見主張、端出牛肉、規劃城市願景、並且進行政見辯論，以爭取市民的認同支持的參選人，這才是促進城市進步提升的王道。
他說，未來將致力於「公費競選」的立法和實踐，以促進台灣的民主選舉、公民文化不斷的進步提升。
(中時)
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