楓樹分校推動多元課程 偏鄉學童體驗騎馬樂趣

楓樹分校邀請校友返校講解馬術專業知識，並讓學童體驗牽馬、騎馬。(江詩筑攝)

原楓樹國小併入烏眉國小成為楓樹分校後，開始積極推動多元化的課程，利用綜合課與課後班時間，邀請2名楓樹校友陳御龍、王子榤到校分享他們的馬術馬場專業，讓偏鄉孩子有機會體驗騎馬樂趣。

校友陳御龍曾獲全日本馬場障礙錦標賽第二名，他表示，偏鄉孩子多半沒有近距離的看馬、摸馬的經歷，這次回國特別想讓母校的孩子體驗看看。

騎馬課程從最基本的認識馬匹開始，學習與馬互動、洗刷馬、騎馬裝備安置，首先由教練牽馬騎乘，學童逐漸熟悉馬的特性後，再嘗試兩兩一組，體驗一人牽馬一人騎乘的樂趣。

小二的朱品睿說，一開始騎馬的時候有一點害怕，因為怕會摔下去，但教練讓他盡量放輕鬆、看前面，感覺比較不害怕。分校教導主任陳信芳表示，過去常在教室內教導孩子要勇敢、不怕困難，希望他們要有信心的去面對任何挑戰，但講一百次、一千次，不如帶領他到外面的世界，用實際的觀察去體驗。

(中時)