台南推動孝道教育 期盼建立善親社會

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台南市推動孝道教育成效卓著，行政院教育科學文化處莊清寶科長、教育部國民及學前教育署邱乾國署長、台積電志工社張淑芬社長一行約15人，今天舉行分享會。(曹婷婷攝)

台南市推動孝道教育成效卓著，行政院教育科學文化處莊清寶科長、教育部國民及學前教育署邱乾國署長、台積電志工社張淑芬社長一行約15人，今天上午11時30分南下觀摩取經，希望藉由台南成功經驗，將孝道教育推展到全國，共同建立親慈子孝的善親社會。

孝順父母，是現代社會中最應彰顯的人倫，人人懂得孝道，社會就會溫馨祥和。台南市推展孝道有成，今天於金城國中舉辦孝道成果分享會，由青山國小學童演出「我家」的戲劇表演揭開序幕，展現將孝道結合表演藝術課程，從潛移默化中宣揚孝道的成果。

隨後透過教育局工作簡報，以及山上國中、青山國小、新東國小三校的實務經驗分享，讓與會者充分理解與感受到台南市推動孝道的用心及具體成果。教育局長陳修平表示，結合課程活動，並自然落實於日常生活情境中，是教育局推動孝道教育的主軸核心。

教育局以「三不五時，歡孝及時」為題，引入產官學資源，進行縱向與橫向聯繫，整合各處室專案計畫，有效支持各學校落實孝道精神融入學習，引導學校從課程教學、多元文化、社區服務、學藝活動等四大面向推動孝道教育，並融入傳統節慶如清明節、母親節、父親節、祖父母節等活動。

孝道教育推動1年，成果豐碩，山上國中蔡芳梅校長表示，因為教育局的重視與推動，這股孝道暖流已注入校園，傳孝的具體實踐行動正逐步散發，孩子變得更體貼父母、尊敬長者了。

台南市推動孝道從百孝經的朗誦、孝親行動的實踐、幸福郵包、動手做感恩，到慎終追遠、祭祖或家庭展能等，課程與活動多元並具創意，共同發揚與落實孝道教育。

(中時)