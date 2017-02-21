社會住宅豐原安康段 11月將開放申請

台中市第一處社會住宅豐原安康段將在年底完工，副市長林陵三（中）前往視察。（陳淑娥攝）

台中市第一處社會住宅豐原安康段，可望年底完工，11月將開放民眾申請。（陳淑娥攝）

台中市第一處社會住宅豐原安康段，秉持「3好1公道」原則，更納入托育及托老功能，讓雙薪青年家庭無後顧之憂，租金將以市場價7折作為標準，可望年底完工，11月將開放民眾申請。

「區位好、機能好、建物好、租金公道！」市府推3好1公道的社會住宅，豐原安康段第一期為地下2層地上13層的電梯住宅，配置一房型120戶、二房型60戶及三房型20戶，共200戶。

副市長林陵三21日前往安康段基地視察，他表示，一期工程進度已超前，原本預定明年3月完工，如今應可在年底提前完成，社區還有托育及托老功能，可讓雙薪青年家庭無後顧之憂，11月先開放民眾登記申請。

都發局長王俊傑指出，未來凡年滿20歲以上台中市民，或在台中市工作的國民，在台中市無自有住宅且財稅資料符合公告標準者，皆可提出承租申請，租金將以市場租金水準7折以下出租，是目前直轄市六都最低，絕對低於市場行情；為回饋豐原鄉親，市府也承諾20%提供設籍民眾優先申請。

(中時)