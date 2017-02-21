2017春運大數據：27億人次出行
為期40天的2017年大陸春運在21日結束，大陸交通運輸部數據顯示，截至20日，大陸鐵路、公路、水路、民航共發送旅客約27億人次，鐵路和公路是發送旅客的主力。
數據也顯示，網路購票已經成為最主要的購票方式，超過總售票量的七成，手機App則為網路售票的六成。
根國236個重點交通樞紐客流量的熱力監測顯示，春運期間，廣州、上海、北京的火車站和機場，以及鄭州火車站、廣西客運站和西安汽車站的客流強度分別排在火車站、汽車站和機場的前列。
除了傳統交通方式，在網上預約順風車和租車回家，也成為很多人的新選擇，春運期間，有八百多萬人次拼車回家過春節，相當於增開了8000列高鐵。此外，廣州、三亞、北京是租車預訂率最高的三座城市，平均每單花費1297元人民幣。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。