2017春運大數據：27億人次出行

為期40天的2017年大陸春運在21日結束，大陸交通運輸部數據顯示，截至20日，大陸鐵路、公路、水路、民航共發送旅客約27億人次，鐵路和公路是發送旅客的主力。

數據也顯示，網路購票已經成為最主要的購票方式，超過總售票量的七成，手機App則為網路售票的六成。

根國236個重點交通樞紐客流量的熱力監測顯示，春運期間，廣州、上海、北京的火車站和機場，以及鄭州火車站、廣西客運站和西安汽車站的客流強度分別排在火車站、汽車站和機場的前列。

除了傳統交通方式，在網上預約順風車和租車回家，也成為很多人的新選擇，春運期間，有八百多萬人次拼車回家過春節，相當於增開了8000列高鐵。此外，廣州、三亞、北京是租車預訂率最高的三座城市，平均每單花費1297元人民幣。

(旺報)