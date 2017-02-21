清水衛所為海砂屋 蔡其昌：明年內力爭經費重建
台中市清水區衛生所辦公廳舍年代久遠，水泥剝落鋼筋外露且氯離子含量超標，立院副院長蔡其昌21日表示，清水衛生所經評估為海砂屋，有一定程度的危險，希望中央政府編列特別預算，明年內經費一定要到位，中央單位也表示支持。
清水區衛生所已34年屋齡，是地區公共衛生的重要基地，期間歷經兩次修整，但因年代久遠，樑柱裂縫嚴重，屋頂滲水、樓層淹水，加上水泥剝落鋼筋外露，氯離子含量超標，預估重建總經費4500萬元。
蔡其昌會勘表示，清水衛生所經評估為海砂屋，為一定程度的危險建築物，就外觀上來看，看不出建物已經老舊，但主體結構已不安全，不管辦公或洽公隱藏著危機，希望中央政府編列特別預算，就全國衛生單位包括清水衛生所等建物一併檢討。
蔡其昌指出，清水衛生所是民眾衛教和打預防針常出入的場所，應確保人民的生命財產安全，明年內一定要爭取到經費，或者透過一般性補助款撥給台中市府，解決危險老舊建築物的問題，未來長照部分也能在衛生所，擴大服務項目與內容，成為海線地方社區居民的照護健康中心。
(中時)
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