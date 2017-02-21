徐耀昌視察白沙屯聯絡道施工進度 預計年底完工

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苗栗縣長徐耀昌今天至白沙屯拱天宮旁過港橋旁視察工程進度。(江詩筑攝)

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮聯絡道路擴建工程，已進入橋梁墩柱施工階段，工程進度穩定超前，縣長徐耀昌21日前往視察，預計年底前可如期完工通車，解決白沙屯媽祖進香及假日車潮壅塞問題。

每逢假日或是進香期間，通往拱天宮的主要交通連絡道狹小難行又有海線鐵路間隔，龐大車流常造成平交道壅塞回堵至省道台1線，人車爭道險象環生。

經縣長徐耀昌、立委陳超明積極爭取，拱天宮聯絡道路工程獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理，核定總經費3億3000萬元，中央補助2億9040萬元，地方配合款3960萬由拱天宮管理委員會全額贊助。

徐耀昌、通霄鎮長徐永煌及拱天宮管理委員會主委洪文華等人也到場瞭解工程進度，並聽取縣府工務處簡報，工務處長趙清榮指出，目前工程實際進度為25.1%，比預定進度23.6%超前，今年6月前可完成整體橋梁下構墩柱、基礎工程，並進行排水、道路等工項施設，預計今年12月27日完工。

地方也針對拱天宮周邊交通現況，提議拓寬天德宮老榕樹附近一帶窄巷，徐耀昌允諾，若地方協調取得用地後，縣府將全力協助道路拓寬，以連結鄰近寺廟的停車空間與交通動線，讓香客前往拱天宮參拜更方便。

(中時)