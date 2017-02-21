務農老翁靜脈曲張 雷射消血腫
苗栗縣75歲陳姓老翁深受靜脈曲張之苦，近2個月來每晚睡時腳板都會抽筋，白天走沒幾步就感覺痠痛，不小心有小傷口就大量流血，在大千醫院接受雷射閉鎖手術後，獲得大幅改善，恢復正常生活。
大千綜合醫院心臟外科醫師李俊毅表示，靜脈曲張雖然常見，因剛發生時不會有任何不適，只是腳上血管變得較明顯而已，因此多數民眾常不留意；直到時間一久，雙腳外觀佈滿深藍色血管，讓人看了害怕，或是產生併發症：雙腳容易痠痛、抽筋次數頻繁、腳上傷口血流不止等狀況時，才驚覺疾病的發生。
李俊毅說，靜脈曲張發生的原因主要是靜脈循環不良，包括長期負重、長時間站立或蹲坐、腹內腫瘤及心臟疾病都是影響因素，對於已經形成的靜脈曲張，藥物治療僅能提供有限的成果而無法根治，手術治療是目前唯一可根除之方式。
然過去的傳統手術傷口大，且術後有比較強烈的疼痛感；現今微創手術可使用雷射處理，傷口小、疼痛感也降低許多。想預防靜脈曲張，不要維持同一個姿勢太久，約2、30分鐘就需換個姿勢，一雙好的彈性襪也是好幫手，對於腹內有壓力來源的病友，則要記得定期腹腔檢查及治療來減少腹壓。
(中時)
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