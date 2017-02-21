通霄鎮農會改選 參選總幹事坦承行賄獲交保
基層農會第一階段會員代表選舉甫落幕，苗栗縣通霄鎮農會賄影幢幢，苗栗縣調查站接獲情資，報請苗栗地檢署指揮偵辦，委由苗栗縣警局刑警大隊等單位協助，分2天帶回53人，其中登記參選總幹事的徐學承坦承行賄，以10萬元交保，另張姓、陳姓職員則各5萬元交保，多人承認收賄，檢方訊後請回。
登記參選的徐學承與現任總幹事許道坤在地方上分屬兩大派系，選前競爭相當激烈，地方上紛傳賄選傳聞，甚至有會員代表1票3000元的說法，前天的會員代表選舉結果，徐學承系統獲25席、許道坤獲20席。
苗栗地檢署20、21日清晨指揮縣調站、刑大、通霄警分局等兵分18路進行搜索，將徐學承、多名樁腳、25席代表及農會會員等53人帶回偵訊，徐學承經檢方漏夜偵訊，坦承以一票5萬行賄會員代表。
檢調指出，徐掌握的25名席次中有超過24人坦承收賄，有2人承認有收到徐行賄的錢，不過因立場不同而將賄款退回，而現任張姓、陳姓職員則協助徐交付賄款給代表，另外還有農會代表自掏腰包以1票3000元代價賄賂農會會員，犯罪事證明確，且起出部分賄款，徐以10萬交保，張、陳5萬交保。
(中時)
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