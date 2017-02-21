文化交流 兩岸青年短片大賽啟動

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We愛•兩岸青年短片大賽21日啟動。(記者陳曼儂攝)

為促進兩岸青年文化交流與創新合作，培養兩岸未來影視和文化創意人才，「We愛•兩岸青年短片大賽」21日起在兩岸同步啟動，提供兩岸青年影視愛好者、兩岸未來影視名家一次交流溝通的機會。

主辦單位表示，即日起至2017年4月30日，大賽面向18到36歲的兩岸青年徵集以「我們愛」為主題的短片作品，特別鼓勵兩岸青年合作拍攝的作品參賽。

入圍的創作者將於6月23日至30日到上海參加「電影大師交流營」，主辦單位將負擔創作者的機票、住宿費，作品也有機會登上上海國際電影節。

(旺報)