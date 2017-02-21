WBC》昨遭全壘打狙擊 陳韻文盡快調整狀況

陳韻文昨面對古巴，投1局失1分。（中時資料照 葉姵妤攝）

昨役中華隊迎戰古巴，第三任投手陳韻文，上場投1局，雖僅被擊出1支安打，但就是一支全壘打，失掉1分，他表示，目前還有到最理想的狀態，自己心態上，還要積極地往好球作攻擊。

陳韻文目前調整狀況平平，球速也還未調整到最佳的速度，他指出目前速球球速大概調整6到7成，變化球也還需要好好做修正，剩餘日本與韓國的四場熱身賽，他說：「只要心態調整好，狀況應該沒問題。」

昨面對古巴，是這次中華隊經典賽熱身賽中，最高強度的對手，陳韻文坦言，多多少少都會有壓力，但是個很好的經驗，自己會去習慣，對於經典賽的用球，雖然一開始覺得很大又會滑，但目前適應上沒什麼問題。

(中時電子報)