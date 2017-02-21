江蘇老外當城管 吸引民眾目光

江蘇常州梅花節活動正在舉行，一名外國男子身穿城管隊員的藏綠色制服，體驗在街頭巡邏執法，引來駐足圍觀。

新華報業網報導，這名外籍城管麥克來自俄羅斯，現年27歲，因為對城管工作感興趣，希望能夠體驗一回，常州市天寧城管大隊完成他的心願。

一名市民還拍下城管整隊、報數的影片，發布在微信朋友圈，引起網友關注。麥克說得一口流利的中文，目前在常州與朋友丁先生共同經營一家西點餐廳。

春節前，麥克已經在常州走紅了一回，他曾經在街頭端著自己做的蛋糕和麵包做免費試吃活動，由於違反相關條例，活動開始不到10分鐘，麥克就被城管制止了。也因為此事，讓他想當一回城管，體驗城管的工作與生活。

(旺報)