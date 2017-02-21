歡迎世大運 朱立倫：舞台搭好了

新北市長朱立倫今天晚上在臉書公布，「舞台，我們搭好了」，2017世大運在新北共有6個場館，已經全部整修完成，通過驗收，符合國際比賽標準，謝謝每一位辛苦的同仁。

朱立倫的臉書今天晚上公布信息表示，「我們期待，每一個選手，都能在這個舞台上，寫下自己的歷史，讓我們一起在台灣，歡迎全世界，讓台灣，再次發光。」

臉書並且貼上相關場地，包括棒球、足球、籃球、桌球、水球的影片，介紹整理的過程與現況。1060221

(中央社)