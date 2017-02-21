病死長吻飛旋豚擱淺 送台灣大學研究
新北市貢寮區福隆漁港，今天通報有死亡鯨豚擱淺。市府會同中華鯨豚協會前往勘驗後，發現是亞成齡的長吻飛旋海豚，初估死亡時間約1星期，將送往台灣大學鯨豚研究室研究。
市府動保處表示，在貢寮福隆漁港死亡的長吻飛旋海豚，是隻母的亞成熟體，長為175公分，重約80公斤，初判年齡約12歲，已死亡約一星期。
死亡海豚漂進港區內，身體外表磨損嚴重，新北市府動保處，會同鯨豚協會現場解剖，發現其肝、腎、肺等多處臟器，有不正常氣泡，肝臟並有一處膿瘍。
海豚外表無明顯外傷，死亡原因可能是肝臟膿瘍，引發菌血症或敗血症，後續檢體，送往台大鯨豚研究室釐清死亡原因。飛豚具有研究價值，骨骼也將送往台灣大學製作標本，學術研究。
動保處表示，飛旋海豚在台灣屬長吻飛旋豚，為二級保育類野生動物，由於長吻飛旋豚屬近岸性，在水面相當活躍，會跳出水面側身旋轉數圈後，落回水中產生大水花，可愛的模樣，常吸引帶大量遊客組團賞鯨。1060221
(中央社)
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