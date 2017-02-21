赴英NGO交流 外交部公布獲選名單

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英國最大的人道援助NGO平台「Bond」將在3月舉辦年會，外交部今天公布甄選出席名單，希望藉此展現台灣NGO團體蓬勃發展及努力參與國際事務的企圖心。

Bond成立於1993年，為英國人道援助領域規模最大的非政府組織（NGO）合作平台，秘書處設於倫敦，對歐洲國家政策形成具相當影響力，現有會員團體約450個，其中包括樂施會（Oxfam）、基督教援助協會（Christian Aid）等大型國際非政府組織（INGOs）。

外交部今天發佈新聞稿指出，為協助中華民國NGO團體與國際接軌，建構及強化台灣NGO團體國際交流的動能，外交部辦理公開招募及甄試，遴選出7名由國內NGO團體所推薦的優秀幹部共同參加。

「Bond 2017年會」預計3月20日至21日在英國倫敦舉辦。外交部公布獲選出席名單包括財團法人彰化基督教醫院執行長高小玲、財團法人勵馨社會福利事業基金會處長謝幸吟、高雄市基督教女青年會理事洪立涵。

還有社團法人台灣社會企業創新創業學會執行長蔡佳恬、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會主任林秉賢、財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳律含、財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳皇如。

外交部表示，期望藉此提供中華民國NGO團體拓展國際視野及建立人脈的機會，並鼓勵與會者於各場專題會議中積極參與討論，展現台灣NGO團體蓬勃發展及努力參與國際事務的企圖心。1060221

(中央社)