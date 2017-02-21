智慧城市首長高峰會 林佳龍分享台中經驗

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台中市長林佳龍（左五）今天在「智慧城市首長高峰會」，分享台中經驗。（圖／台中市府提供）

台北市政府今天（21日）舉行「智慧城市首長高峰會」，邀請國內外多名縣市首長談論智慧城市推動經驗，台中市長林佳龍也受邀擔任與談人。林佳龍表示，台中擁有良好條件打造智慧城市，中央更指定台中為智慧機械之都，將持續透過建構推動組織、建立智慧中樞神經及打造智慧城示範區，打造台中為智慧城市。

「智慧城市首長高峰會」在台北雅悅會館舉辦，首先由台北市長柯文哲致詞開場，並由台北市副市長林欽榮介紹台北市智慧城市規畫藍圖，會中以「善用智慧科技讓城市永續發展」為題，邀請台中市長林佳龍、嘉義市長涂醒哲、捷克貿工部能源司長、聖薩爾瓦多市長、英國格林威治市議長、英國彼得伯勒市副首長、美國樹城市議會主席、英屬百慕達州漢密爾頓市長、巴拉圭亞松森市長代表等人擔任與談人。

林佳龍說，台中是一個新興城市，擁有良好條件打造智慧城市，除地理位置好，也擁有良好氣候，且相當適合居住及旅遊，如美國有線電視新聞網CNN去年就專文報導台中是「台灣最宜居城市」，而調查研究機構歐睿信息諮詢公司公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告中，台中也首度入榜。

此外，台中還擁有智慧製造產業聚落，中央更指定台中為智慧機械之都，市府將持續努力將台中打造為智慧城市。

林佳龍指出，市府透過3步驟逐步將台中建構成為智慧城市，包括建構推動組織、建立智慧中樞神經及打造智慧城示範區，建構推動組織方面，市府籌設數位治理局，並組織智慧城市推動委員會，以整合資源提供各項數位服務。

建立智慧中樞神經方面，市府建立智慧應變暨交控中心，具備監控、自動警示、事件管理、緊急應變等功能，是可跨單位協同運作的指揮中心。

市府也將在水湳打造智慧城市示範區，以低碳、創新、智慧為定位，建構智慧營運中心、中央公園、中台灣電影中心、國際會展中心、轉運中心、台中綠美圖、水資源回收中心、地下停車場等建設，希望從示範區開始，逐步將推動智慧城市的經驗拓展至全台中。

林佳龍強調，為打造智慧城，市府也將資訊科技用在交通及警政上，例如市府分析巨量公車刷卡資料，規劃出跳蛙式公車路線，為民眾減少乘車時間，可嘉惠通勤與通學族。

市府並建置科技偵防情資整合平台，應用大數據分析，強化科技辦案能量，讓台中治安明顯進步，不僅犯罪發生數六都最低，打擊詐欺、掃蕩毒品、查補逃犯及檢肅非法槍械的成效六都第一，治安滿意度更突破七成。

(中時)