磨合6年，大台中建築師公會正式成立

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原中縣市建築師公會正式合併為「大台中建築師公會」，21日由副市長林陵三（左三起）見證，原縣市公會幹部將印信交接給新任理事長鄭明裕。（盧金足攝）

原中縣市建築師公會歷經6年，正式合併為「大台中建築師公會」，21日由副市長林陵三見證，原縣市公會幹部將印信交接給新任理事長鄭明裕；都發局表示，2018花博將與大台中建築師公會合作研擬《台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法》，加速市容綠美化。

林陵三表示，台中縣市建築師公會展現團結，未來台中市建築品質將更上層樓，台中鐵路高架化後，車站周邊包括干城、舊建國市場一帶推動大車站計畫，將成為建築師發揮才華和專業的舞台，期待車站周邊能匯集許多建築師令人驚艷的建物。

原台中縣、市建築師公會分別由陳人忠、鄭明裕擔任理事長，經整合作業後，去年底正式合併為台中市大台中建築師公會。

第1屆理事長鄭明裕說，公會將做市府的專業後盾，與都發局密切合作，成為都市發展的支柱，也要擴大與國際交流，推行南進、西進，把餅做大，關心公安議題，擔負起社會責任、貢獻所長。

建築師是「城市的化妝師」，都發局強調，協檢及委託審查、建管免費協助咨詢窗口等，建築師公會都參與相挺，市府為健全建築發展與管理，正推動都市計畫、建築管理等相關法令修正，提升都市發展與建築管理。

(中時)