到北投3泡腳池 北市府推薦2路線

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台北市產發局轄管的北投泉源公園、硫磺谷、復興公園等3大免費溫泉泡腳池，於今年2月14日至4月14日，延長北投區3座溫泉泡腳池平日服務時間至晚上8時。另外，為迎接寒流與連假，台北市產發局於今日舉辦記者會，推薦北投溫泉兩路線。

產業局為服務泡湯民眾，規劃兩條小資行程，提供小資上班族們在下班後來到北投輕鬆遊北投，包括：小資星光美食路線，由新北投捷運站出發至新北投文創天地品嚐在地好滋味，在文創天地購買美食伴手禮，路線緊接泉源公園、復興公園泡腳池體驗溫暖的燒足浴，天然溫泉的享受帶走壓力與疲勞。

另一路線為小資星光約會路線，遊星北投美食商圈為旅遊起點至硫磺谷泡腳池，然後到陽明山文化大學情人坡與北投吳氏宗祠夜景廣場欣賞夜景。

此外，在泡燒足浴時民眾能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，位於膝蓋上緣2寸外側邊緣的梁丘，按壓方式以大拇指按壓，數123然後放開，增加血液循環、促進新陳代謝。

(中時)