力猛首局掉5分 中信20安擊敗富邦
中信兄弟今天(21日)作客高雄燕巢球場，與富邦悍將進行熱身賽，兄弟首局就從富邦先發洋投力猛手中搶下5分，全場猛掃20支安打，其中包括潘萣翔的全壘打，富邦雖然也有楊承駿、高國麟開轟，終場仍由兄弟13比9獲勝。
富邦此戰排出力猛掛帥，開賽就被詹子賢、陳子豪、林書逸、林王啟瑋連敲4安丟4分，之後再被潘萣翔轟出陽春全壘打，單局失5分，投完2局後退場。富邦打線2局下展開反攻，包括張瑞麟、劉家愷都從江忠城手中敲出長打，將比分追成4比5。
但之後富邦投手仍無法擋下兄弟攻勢，3局上黃柏揚再被敲出5支安打，兄弟將比分拉開為10比4，7局上黃鈞聲、黃稚峰、許皓傑也以接連安打再替球隊多添分數。富邦雖然有楊承駿、高國麟在第5、7局各轟出一發陽春炮，最終仍難改變戰局。
兄弟此戰狂掃20支安打，其中潘萣翔單場3安(1轟)、3打點；去年兄弟第5指名的林書逸以先發第3棒、左外野手身份出賽，繳出3支3、3打點表現；恰恰彭政閔擔任第5棒、一壘手，3打數敲出1安打。
此役兄弟先發投手江忠城主投2.1局，被敲6支安打，失4分，之後羅國華、吳哲源、歐耀宗、官大元都有出賽，隨隊春訓的左投洪宸宇則在9局下登板，被敲1支安打，失2分。富邦先發力猛主投2局失5分，黃柏揚中繼0.2局失5分，另外包括范玉禹、賴鴻誠都失分。
(中時電子報)
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