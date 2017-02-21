搖身成為超級英雄 美白血病童終圓夢
拜修圖軟體Photoshop的魔法和若干藝術家的支持之賜，美國亞特蘭大有1名小男孩的夢想終於實現了，搖身成為超級英雄。
亞特蘭大11Alive電視台報導，安吉爾營運的「改變從我開始」（Be the Change）基金會，替罹患癌症或與其他重症搏鬥的孩子免費拍攝奇幻照片。
哈特（Robert Hart）正是其中1名病童。
根據哈特家人創設的臉書專頁，12歲的哈特從小患有白血病，他的家人2月初得知其最近治療並不順利，更多化學和其他療法正在前方等著他。安吉爾和她的基金會決定出馬，盼能幫助哈特對未來抱著更多希望。
安吉爾今晚告訴11Alive電視台：「當我得知最近一次的治療失敗後，我們希望找出讓他好過點的辦法。」
安吉爾去年曾允諾要為哈特拍攝夢想中的照片，並且替他買了拍照時要穿的超人服裝，然而，由於哈特必須住院治療，這項計畫被迫取消。不過，這一次，安吉爾決定履行這項承諾。
在拍攝日前，安吉爾在部落格中寫道，「當我看見他的母親在臉書更新了他的消息，我知道我必須做些什麼，盡我所能為他帶來最多歡笑。」
此時，她剛好接到朋友的訊息。安吉爾的朋友經營試鏡公司，認識較多好萊塢特技替身演員，幾分鐘之內，這群人便擬定計畫，要讓哈特搖身成為現實中真正的超人。
一週後，她和協助策畫的朋友們準備好要讓哈特飛在空中、打擊犯罪，並且露出開心的笑容。
她說：「這令人難以置信，打從我認識他以來，他一直處於生病狀態。因此，看見他如此開心、充滿活力，真是令人難以置信。」（譯者：中央社劉文瑜）1060221
(中央社)
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