巴基斯坦法院遭自殺攻擊 至少6死15傷
警方今天說，巴基斯坦一處法院遭3名自殺炸彈客攻擊而發生爆炸，造成至少6死、15傷。其中2名嫌犯已分別引爆身亡和遭警方擊斃，另1名在逃嫌犯據信藏身法院內。
路透社引述巴基斯坦民營敦亞（Dunya）電視台報導，爆炸似乎發生在法院外；半島電視台（Al Jazeera）引述警方報導說，這起炸彈攻擊至少造成6死和15人受傷。
法新社報導，查薩達縣（Charsadda）縣長雅爾（Bahadur Yar）告訴國營電視台，這3名炸彈客攻擊了位於西北部查薩達縣坦吉鎮（Tangi）的法院。
雅爾表示：「我當時就在現場。其中1名炸彈客陳屍法院正門外，另1名炸彈客的屍體則在法院內。」
「第3名攻擊者進入法院內。警方正在追捕他。」
查薩達縣高級警官伊加茲汗（Mohammed Ijaz Khan）證實，3名炸彈客試圖進入法院內，其中1人引爆炸彈背心死亡，另1人遭警方擊斃。
此外，目前也無法得知法院內有多少人，但類似的縣級法院每天通常都有包括律師、法官和市民等數百人出入。
巴基斯坦上週發生共造成逾百人身亡的連串攻擊事件後，安全部隊一直處於高度戒備狀態，擔心好戰分子再度犯案。（譯者：中央社周慧盈）1060221
(中央社)
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