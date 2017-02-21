又添世界之最！貴州超長水上漂浮木棧道

貴州羅甸縣去年底開幕的水上漂浮木棧道，號稱「全球最大」。(圖/取自羅甸縣政府)

貴州又添世界之最！羅甸縣去年底開幕的水上漂浮木棧道，號稱「全球最大」，走完全程要花上10小時。從高空中向下俯瞰，木棧道更有如一朵巨大的花般美麗。

據《寂寞星球》網站報導，貴州的漂浮木棧道由22萬個浮體組成，總長約50公里，占地5.4萬平方公尺。由空中俯瞰木棧道，則如一朵巨型花朵在碧波盪漾的水上般驚艷。

漂浮木棧道配備了中國最大的漂浮游泳池和漂浮水上樂園。(圖/取自貴陽頭條排行榜)

木棧道開幕至今已吸引了約6萬名遊客到訪，除了散步外，更規劃了5個漂浮泳游池和飄浮水上樂園，擁有200多套成人和兒童的水上充氣遊樂設備，棧道中央則設有大型的水上表演舞台。到了傍晚，漂浮棧道與四周主題景觀將會以燈光秀迎接遊客，絢爛的五彩燈光和湖水相互輝映，帶來不一樣的視覺震撼。

(中時電子報)