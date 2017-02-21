中友時尚藝廊展出「醒旅-謝其昌創作展」

謝其昌創作類型多元，包含水墨、複合媒材、裝置藝術、觀念藝術等。（圖／曾麗芳）

「醒旅-謝其昌創作展」呈現謝其昌從2010年至2017年，各具代表性。（圖／曾麗芳）

中友百貨近年深耕藝文市場，榮獲台中市政府頒發十大藝術亮點，近期邀請國內知名藝術家黃朝湖、柯適中接連展出，獲得許多愛好藝文朋友的好評。中友時尚藝廊精心策劃「醒旅-謝其昌創作展」，即日起於A棟12樓創作主展區展出，整體展現藝術家自由率性的風格。

「醒旅-謝其昌創作展」呈現謝其昌從2010年至2017年，各具代表性「旅行建構系列」、「書寫自然系列」、「旅行文件系列」、「旅行日記系列」、「旅行書寫系列」、「詩與文學系列」、「抽象-睡日記系列」的七大系列、50件畫作，與專為此展量身訂作的4件雕塑作品「旅行文件」系列。

藝術家謝其昌，畢業於西班牙瓦倫西亞科技大學藝術博士，創作類型多元，包含水墨、複合媒材、裝置藝術、觀念藝術等，曾任教於西班牙瓦倫西亞科技大學，現任於嘉義大學美術系副教授，曾任評審與參與策劃國內外展覽多次，作品於中、日、墨、西、葡、美、法等多國展出，作品廣受國內外公私立文化機構典藏。

展名「醒旅」，述說著藝術家謝其昌的作品來自於過往旅行的印象與記憶，重新喚醒封存後的回憶，再次在畫布上展開旅程；同時，可見藝術家藉由簡單書寫與塗鴉等直覺創作行為，將其多年旅居於異國的生活經驗及內在心靈的想像，轉化為抽象造形藝術的能量，以此建構了現實空間及表現對現實書寫一種記憶。

從藝術家謝其昌的作品中，可發現他的潛意識往往成了其作品創造表現的泉源，自然地產生了他個人化語彙，並藉此探討旅行對其自身的意義。

創作上，藝術家謝其昌相當重視媒材的開發與實驗，並透過各種媒材的試驗，如以炭筆、油畫棒、洋干漆、金油、咖啡、茶、水性顏料、油性顏料與凡尼斯等混合材料，加上拼貼與噴漆，來營造媒材與畫面本身的對話氛圍。而畫作中出現的多種符號，包括船、家、樓梯、幾何圖形與類似文字符號等等，皆帶有隱喻性的象徵及其情感痕跡，並融合成一種藝術家謝其昌特有的語彙，同時，他的繪畫方式往往是在表現一種純粹的繪畫行為。

『醒旅-謝其昌創作展』將於2月26日舉辦開幕茶會，在茶會當天謝其昌特別捐出10幅小號作品、總價7萬元進行慈善義賣，義賣所得將全數捐贈給「財團法人向上社會福利基金會-光音育幼院」，希望透過藝術的力量，讓失親困頓的孩子們健全的成長、建立自信心，也盼能拋磚引玉喚起大眾一同結合彼此的力量，去幫助社會上的弱勢族群。

(工商)