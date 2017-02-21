娘家欠債 越女瞞夫幫傭慘遭惡男軟禁性侵

張姓越籍新住民嫁來台灣多年，4年前獲悉娘家欠下60萬台幣，需錢孔急，張夫愛妻心切，擔憂受騙不願她外出工作，張婦仍在友人介紹下獲悉廖姓商人可提供10萬薪資，瞞著丈夫前往幫傭，沒想到卻被帶進飯店性侵得逞，縱慾5天後還把她送回越南，桃園地院依通姦、和誘罪判刑8月。

張姓越籍人妻2013年8月底得知母親欠下近60萬元債款，急得像熱鍋上的螞蟻，但丈夫覺得她單純，深怕她受騙，不願她外出幫傭還債。張婦在陳姓房東居中牽線下，獲悉廖姓商人需要傭人，瞞著丈夫前往。

沒想到廖男卻覬覦張婦美貌，帶她到中壢一間飯店，當晚趁她洗澡時脫光鑽進棉被等候，張婦適逢生理期，躲過一晚，仍遭廖男鹹豬手摸遍全身，隔天廖男恫嚇她：「你已經跟我在飯店睡了一晚，也回不去了！」換掉張婦手機、禁止她與丈夫連絡，並帶回家關進有密碼鎖的房間，當晚稱「我忍不住了」，張婦擔心害怕仍遭「硬上」。

廖男事後帶著張婦匯款3000元美金回越南老家，隨即帶往旅館縱慾5天，直到發現張夫報警、快要找上門，他連忙安排張婦返回越南，張婦事後在丈夫陪同下驗傷報警提告。

張婦泣訴一開始考量廖男是她未來老闆，自己又生理期沒多想，竟慘遭性侵。廖男則辯稱不知張婦已婚，否認有發生性關係，借錢是要幫她，卻被陳姓房東搓破謊言，桃園地院依通姦、和誘等罪，合併判處8月有期徒刑，易科罰金以1000元折算1日。

(中時)