台南市警分局長布達　不乏博士級分局長

台南市警局長黃宗仁（中）親自到各分局，主持11位分局長及保安警察大隊長布達典禮，顯示對地方警力的尊重。（萬于甄攝）

台南市政府警察局11位新舊任分局長及保安警察大隊長，21日在各分局進行布達典禮，台南市警局長黃宗仁一一蒞臨各分局，親自主持，也希望各分局長能秉持人民保母的責任，維護台南社會治安。

黃宗仁致詞時表示，台南員警能真正做到不吃案，讓他相當佩服，同時，希望各分局不匿報刑案，美化治安數字，他也相信員警同仁的能力，會讓壞人感到畏懼。

21日新舊任分局長交接，台南多數為地區分局調陞，不過也有部分新任分局長是由外縣市來到台南就任，其中，新任玉井警分局長楊華中，就是從新北市政府警察局保安警察大隊大隊長調陞。

楊華中擁有警大犯罪防治研究所博士畢業的學歷，與原新化分局長新任佳里分局長的黃勝智，擁有台北市立大學運動科學研究所博士畢業一樣，學、經歷都相當豐富，2位博士級的分局長就任，也引起地方鄉親熱烈討論，更讓鄉親對地方治安越來越有信心。

另外，麻豆警分局長王森瑒調陞新營警分局長，新營也是台南市警局所在地，黃宗仁主持布達典禮時，開玩笑要王森瑒「小心經營」，不過王森瑒在麻豆分局時，對地方治安經營相當有一套，豐富的經驗，相信能讓大新營區的民眾感到安居樂業。

(中時)