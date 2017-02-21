台南市警分局長布達 不乏博士級分局長
台南市政府警察局11位新舊任分局長及保安警察大隊長，21日在各分局進行布達典禮，台南市警局長黃宗仁一一蒞臨各分局，親自主持，也希望各分局長能秉持人民保母的責任，維護台南社會治安。
黃宗仁致詞時表示，台南員警能真正做到不吃案，讓他相當佩服，同時，希望各分局不匿報刑案，美化治安數字，他也相信員警同仁的能力，會讓壞人感到畏懼。
21日新舊任分局長交接，台南多數為地區分局調陞，不過也有部分新任分局長是由外縣市來到台南就任，其中，新任玉井警分局長楊華中，就是從新北市政府警察局保安警察大隊大隊長調陞。
楊華中擁有警大犯罪防治研究所博士畢業的學歷，與原新化分局長新任佳里分局長的黃勝智，擁有台北市立大學運動科學研究所博士畢業一樣，學、經歷都相當豐富，2位博士級的分局長就任，也引起地方鄉親熱烈討論，更讓鄉親對地方治安越來越有信心。
另外，麻豆警分局長王森瑒調陞新營警分局長，新營也是台南市警局所在地，黃宗仁主持布達典禮時，開玩笑要王森瑒「小心經營」，不過王森瑒在麻豆分局時，對地方治安經營相當有一套，豐富的經驗，相信能讓大新營區的民眾感到安居樂業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。