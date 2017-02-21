228賞櫻遇寒流取消訂房 業者最高能收房價2成4

冬末初春是賞花好時機，暖冬更讓今年櫻花較晚盛開，228四天連假是賞櫻好時機，但卻碰上寒流來襲，低溫和降雨打亂賞花興致，有民眾因此決定取消訂房，桃園市消保官提醒，依規定3天前取消，業者扣款不得超過房價的2成1，前1天取消不得超過房價的2成4，若有疑問可電洽1950消費者服務專線。

周末就是228四天連假，全台各地櫻花因暖冬花期遞延，許多遊客早早規畫「春遊賞櫻趣」，高海拔山區櫻花花況相對穩定，中南部的山櫻接近尾聲，南投奧萬大八重櫻、嘉義阿里山山櫻接力，桃園的拉拉山櫻木花道、恩愛農場和光明農場的雲端櫻花雨，預計在連假滿開綻放，陽明山山櫻也已在枝頭登場。

但適逢鋒面通過，降溫又降雨，有民眾擔心雨勢打落枝頭上的粉嫩，壞了賞花興致，也擔憂上山道路濕滑，打算取消山上住宿，卻碰上民宿或飯店刁難，拒絕退款或延期。

桃園市消保官廖維敏說，依據行政院消保處公告的定型化契約應記載不得記載事項規範，14天前退訂必須全額歸還訂金，10至13天必須退回7成訂金，7至9天退回5成，4至6日退4成，2至3天退3成，前1天取消則退2成，若當日才告知，業者可以不予退還。

以今日周三退訂周六晚間入住的房間來說，業者必須退回訂金的3成，輔以訂金最高不能超過房價的3成，業者最多只能收到房價的2成1，廖維敏提醒，退費是以「訂金總額」，而非「房價總額」，若業者初始訂金未收到3成，業者沒收的金額將更低。

民眾若有問題，或業者收取訂金或退費比率不符規定，可撥打「1950」消費者服務專線，或上網填寫，向消費者服務中心請求協助，廖維敏也提醒業者初犯將要求限期改善，原則不會超過1個月，若拒不遵守，可處3萬到30萬元罰鍰，得連續罰。

(中時)