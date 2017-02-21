年改應保軍人尊嚴 吳敦義：否則誰當兵

前副總統吳敦義今天表示，政府推動年金改革一定要慎重、合理、公平，尤其要確保軍人尊嚴和人格，「否則誰來當兵」，他也呼籲蔡政府把經濟搞好，不要用意識形態治國。

不滿政府的年金改革，退伍軍人團體今天起推出「800壯士捍衛權益」行動，以軍校各年班為單位，輪流在立院門前「埋鍋造飯，日日圍城」，為期至少一個月。

宣布參選國民黨主席的黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌和吳敦義今天分別前往探視。吳敦義晚間受訪指出，退伍軍人在此表達國軍捍衛其尊嚴和人格，取名800壯士可能是將來有800人參與抗爭，希望外界不要再汙名化。

吳敦義說，軍人用生命保衛國家，總統蔡英文是國家元首，也是三軍統帥，有絕對責任要率先捍衛國軍的尊嚴和人格，承諾軍人退伍後能過尊嚴而有溫飽的生活，「否則募兵制怎麼募，又怎麼要求軍人犧牲生命捍衛國家？」

他表示，希望年金改革有一個基本的天花板，不能過高，收入比較高的 所得替代率有所降低；中低收入戶，所得替代率高些，這是很合理的要求。同時，也要有地板設計，保障尊嚴而有溫飽的生活。

吳敦義指出，希望民進黨政府尊重合理公平的要求，把經濟搞活，經濟有成長，讓稅收增加。勞保、公保的基金，只要操盤做資本經營，選用比較有能力、表現績優的人或團體，拿到5%、6%的投報率，幾千億的資金如做有效投資，報酬率維持水準以上，也可每年創造數百億元的收入。

他呼籲蔡政府，「把國家經濟搞好，不要用意識形態治國」，蔡政府很多政策已犯了錯，如「一例一休」，搞得勞工、業者、全體國民都吃大虧；不急之務如同婚法案擺在拚經濟前，有這麼多不同意的聲音為什麼要強推？兩岸發展為什麼要陷入僵局？除了外資持續進場外，其他都不理想。1060221

(中央社)