高市長初選 趙天麟打沒有看板的選戰
立委趙天麟打算投入民進黨高雄市長初選，今天他宣布要打一場沒有看板的選戰，不僅不再吊掛新看板，已吊掛上去的看板，也將陸續撤下。
18日上午，一對父子在市區為趙天麟吊掛宣傳看板，不慎在吊掛時雙雙摔落地面不治，這起意外讓人震驚，趙天麟也難過不捨，團隊協助善後。
趙天麟服務處今天發布新聞稿指出，當天聽到「小郭師傅」父子在吊掛看板時不幸意外身亡的消息，趙天麟痛心疾首並宣佈，不再吊掛新看板，已吊掛上去的看板，也將陸續撤下。
「打一場零看板的選戰」，趙天麟說非但不是退縮，反而是要勇敢的走出自己的路。
他主張有志競逐市長的人，要勇於提出政見主張、端出牛肉、規劃城市願景、並且進行政見辯論，以爭取市民的認同支持，才是促進城市進步提升的王道。
趙天麟說，將義無反顧的跨出自己的步伐，提升選風、端正市容，還給市民一個乾淨的空間。1060221
(中央社)
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