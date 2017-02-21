印度邊境軍人學中文 陸網民譏用來投降
印度媒體報導，派駐中印邊界的印度軍隊正在進行中文培訓，以監控中共軍方通訊並防止語言障礙造成兩軍誤會。中國大陸網民調侃說，只要學會「投降」、「請饒命」就夠用了。
中國大陸參考消息網今天引述印度「今日郵報」網站報導，印度與中共軍人在3400公里長的實際控制線上巡邏時，路線時常重疊。在監控中共軍方通訊上，印度往往居於劣勢。
印度陸軍高層官員表示，陸軍東部司令部已設立高等中文培訓試點機構，對部署在實際控制線附近的軍人進行中文培訓。官員提到，語言障礙恐造成當地兩軍間產生誤會，亟須找到解決辦法。
位於德里的外語學校不久前開設中文課程，但因基礎設施不足，培訓的學生數量很少。
印度陸軍官員說，外語學校不僅師資不足，先前還有學過中文的軍人被派到實際控制線附近後卻忘了怎麼說，因為學習被視為最難學的中文需要經常練習。
新機構每年能培訓125名學生。印度軍方一名官員說，培訓目的是讓軍人有信心在邊界人員相遇、旗會和邊界會談時用中文進行日常對話。
有中國大陸網民表示，「學好普通話，過來投降都不怕」。有網民開玩笑說，印度軍人學會「投降」兩字就夠用了，但有人說還應該要學會「請饒命」三個字。
還有網民說，「沒聽懂還好，聽懂了就知道中國人天天在罵人。」1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。