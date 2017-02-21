印度邊境軍人學中文 陸網民譏用來投降

我要評比

印度媒體報導，派駐中印邊界的印度軍隊正在進行中文培訓，以監控中共軍方通訊並防止語言障礙造成兩軍誤會。中國大陸網民調侃說，只要學會「投降」、「請饒命」就夠用了。

中國大陸參考消息網今天引述印度「今日郵報」網站報導，印度與中共軍人在3400公里長的實際控制線上巡邏時，路線時常重疊。在監控中共軍方通訊上，印度往往居於劣勢。

印度陸軍高層官員表示，陸軍東部司令部已設立高等中文培訓試點機構，對部署在實際控制線附近的軍人進行中文培訓。官員提到，語言障礙恐造成當地兩軍間產生誤會，亟須找到解決辦法。

位於德里的外語學校不久前開設中文課程，但因基礎設施不足，培訓的學生數量很少。

印度陸軍官員說，外語學校不僅師資不足，先前還有學過中文的軍人被派到實際控制線附近後卻忘了怎麼說，因為學習被視為最難學的中文需要經常練習。

新機構每年能培訓125名學生。印度軍方一名官員說，培訓目的是讓軍人有信心在邊界人員相遇、旗會和邊界會談時用中文進行日常對話。

有中國大陸網民表示，「學好普通話，過來投降都不怕」。有網民開玩笑說，印度軍人學會「投降」兩字就夠用了，但有人說還應該要學會「請饒命」三個字。

還有網民說，「沒聽懂還好，聽懂了就知道中國人天天在罵人。」1060221

(中央社)