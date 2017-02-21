越南群眾紀念中越邊境戰爭

越南愛國群眾聚集於李公蘊銅像前，紀念38年前與中共的邊界戰爭。（美聯社）

2月17日，數十名越南人聚集在首都河內，紀念38年前發生的中越邊境戰爭。根據China Topix的報導，由於這場發生於1979年的武裝衝突，中共與越南兩個亞洲共產主義國家的關係，一直要到1990年以後才走向正常化。

在群眾聚會的現場，有大批警察維持秩序，以防止整個紀念活動升高違反華暴動。參加紀念活動的老百姓，特地向越南民族英雄，李朝的開國皇帝李公蘊獻花致敬。值得注意的是，他們致意的對象，並非與中共關係良好，在解放軍協助下擊敗法國與美國，統一整個越南的共產主義革命領袖胡志明。警察雖默許這類以民族主義為訴求的活動存在，但還是呼籲民眾早點解散回家。

其中一位參與活動的民眾表示，他只要一想到為了保衛越南國土而在與解放軍交戰中去世的越南人民軍官兵與民兵，就難以壓抑自己心中的感動。他指出越南警方已經在最大限度的情況下，對群眾的愛國運動表達支持了。然而為了維持與中共的關係，越南政府刻意選擇與紀念活動保持距離。越南境內的網路報紙《越南快訊》（Vnexpress），則指責政府在壓抑群眾對衛國戰爭的歷史記憶。

38年前，由於越南政府出兵攻擊暴虐的赤柬政權，中共從捍衛盟友的角度出發對越南發起了名為「懲越戰爭」的武裝侵略行動。兩支共產黨的武裝力量在中越邊境交戰了長達一個多月，最後卻在雙方都沒有取得任何戰果的情況下無疾而終。解放軍雖主動放棄了佔領下來的越南土地，但是仍聲稱自己在戰鬥中獲得勝利。

由於越南與中共已經為了南海主權之爭鬧得不可開交，河內當局為了避免刺激大陸沒有高調舉辦紀念活動。此次越南民眾舉行中越戰爭紀念活動的目的，也可能是以民族主義為理由，向越南共產黨當局施壓。今日越南社會主義共和國的前身，即越戰時代的北越當局為了尋求「同志加兄弟」的中共支持，曾宣佈放棄南海主權，將西沙群島與南沙群島視為中華人民共和國的領土。

然而在共產黨統一全國以後，反而繼承了戰前越南共和國，即南越政府的民族主義角度宣告擁有南海主權，導致與昔日老大哥的關係破裂。越南愛國群眾祭拜李朝皇帝，乃至於要求河內當局對北京強硬的行為，既有間接挑戰共產黨一黨專政制度的目的，同時也有懷念昔日南越當局的味道。因此無論是從外交還是內政角度出發，越南當局都很難支持這樣的群眾運動。

(中時電子報)