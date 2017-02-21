吳志揚帶加菜金為中華隊打氣 盼打出佳績

中職聯盟會長吳志揚(右二)，今來到洲際棒球場慰問中華隊，並送上加菜金。(中職提供)

經典賽中華隊今繼續在洲際棒球場，與古巴國家隊進行熱身賽，賽前中職聯盟會長吳志揚也前來打氣，並送上40萬加菜金，他表示，因為中華隊陣中有許多中職的球員，加上3隊後勤也有許多在其中，所以特地前來鼓勵，期望能夠一路打到美國。

中職去年宣布不支援經典賽，導致中職4隊球員三缺一，不過多數還是中職球員，讓吳志揚特地前來，他說，雖然中華隊是由棒協一條龍組成，但有中職的球員，還是要到場鼓勵支持，盼他們打出佳績。

中職28日將要推派中職聯隊前往日本，與日本經典賽代表隊打熱身賽，為何沒有與中華隊交手，吳志揚回應，上次12強時中職有支援打熱身賽，這次好像沒收到棒協的通知，但中華隊能與國外球隊打熱身賽，加上現在跟古巴打，感覺會有更大幫助。

(中時電子報)