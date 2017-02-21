吳志揚帶加菜金為中華隊打氣 盼打出佳績
經典賽中華隊今繼續在洲際棒球場，與古巴國家隊進行熱身賽，賽前中職聯盟會長吳志揚也前來打氣，並送上40萬加菜金，他表示，因為中華隊陣中有許多中職的球員，加上3隊後勤也有許多在其中，所以特地前來鼓勵，期望能夠一路打到美國。
中職去年宣布不支援經典賽，導致中職4隊球員三缺一，不過多數還是中職球員，讓吳志揚特地前來，他說，雖然中華隊是由棒協一條龍組成，但有中職的球員，還是要到場鼓勵支持，盼他們打出佳績。
中職28日將要推派中職聯隊前往日本，與日本經典賽代表隊打熱身賽，為何沒有與中華隊交手，吳志揚回應，上次12強時中職有支援打熱身賽，這次好像沒收到棒協的通知，但中華隊能與國外球隊打熱身賽，加上現在跟古巴打，感覺會有更大幫助。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。