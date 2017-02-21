往返台灣逾140次 日本樂天職員走私安毒被捕

日本樂天集團的39歲職員畑中邦夫20日將安非他命藏在褲腳，試圖從台灣走私進日本，在東京羽田機場闖關時被查獲。日本警方指出，他往返台灣超過140次，疑似毒販。

日本警視廳指出，畑中將約120公克（市價相當於840萬日圓）的毒品分裝成一些小袋，藏在褲腳和背包裡，在機場安檢處被海關人員查獲，當場被警方以違反《毒品取締法》和《關稅法》逮捕。

畑中矢口否認並向日本警方表示，被查獲的毒品不是他的，到底毒品是何時、如何被放進行李，他一無所知。

警視廳指出，畑中在樂天的旅遊部門工作。2008年1月起的9年來，往返台灣達143次，可能趁著常去台灣旅遊的機會，將走私來的毒品在日本銷售。他接受尿檢時，也被查出有毒品反應。

此外，警方在他家查獲20支玻璃管、逾100個空的分裝袋，故懷疑他是毒販，正在追查他販售安毒的對象。

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(中時)