百貨推動保環保活動 愛毛小孩也愛地球

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業者推公益活動，希望為社會盡一份力。（業者提供）

搭配動物暖心電影《為了與你相遇》上映，中壢太平洋SOGO內的香氛品牌Fresh Line，2月份檔期與台灣防止虐待動物協會聯合舉辦「攜手擁抱愛」公益活動，推出限量公益版商品，品牌將捐出營業額10%金額給該動物協會，希望為毛小孩盡一份力外，更呼籲大眾一起愛互動物。

中壢SOGO響應「愛美麗、更愛地球」的環保活動，今年持續推動「化妝品、保養品、香氛空瓶回收」活動，顧客只要持相關空瓶至原品牌專櫃回收，可獲Happy Go卡點數3點兌換券。

業者也預告，今年3月1日引進新櫃「MAKE UP FOR EVER」，預期在這波春季化妝品增添亮點。

(中時)