羽球版王祖賢 任勝利推廣大使

王適嫻任勝利形象代言人。（翻攝自網路）

去年宣布自國際賽退休的前世界羽球球后王適嫻，目前仍是中國大陸江蘇隊一員，台灣品牌勝利體育日前與江蘇隊簽下贊助合約，還邀請有「羽球版王祖賢」的王適嫻擔任全球形象代言人，希望透過她的甜美外型，帶著勝利邁向國際。

王適嫻曾登上世界球后寶座，率領中國大陸3度拿下優霸盃女子團體冠軍，也曾在2011年率隊打下蘇迪曼盃冠軍，在綜合國際運動會表現也算出色，曾在2010年廣州亞運摘下女單金牌，也曾在2010年世錦賽打下女單銅牌，可惜在競爭激烈的中國大陸隊陣中無法脫穎而出，始終無緣奧運。

儘管從未參加過奧運，但王適嫻去年仍在里約奧運現身，因她男友正是去年在里約摘金的諶龍，兩人在賽後隔空互動的堅貞情誼，相信球迷記憶猶新。

(中時電子報)