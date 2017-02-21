金正恩弑兄！ 南韓向北韓廣播金正男遭毒殺消息

韓聯社21日報導，南韓政府一消息人士21日表示，從上周末起，南韓軍方已開始在兩韓軍事分界線（MDL）地區利用擴音設備向北韓居民和軍隊傳播金正男被毒殺的消息。

韓軍對北韓喊話的內容包括，金正男在馬來西亞遭到暗殺，其幕後或爲北韓偵察總局，同父異母的金正恩對此下達了指示。廣播內容還包括了金正男是已故北韓領導人金正日的長子，是唯一的白頭山血統（金日成血脈）。預計，這些內容將被北韓軍民口傳開去，擴散至整個北韓社會。

爲了不讓北韓軍民聽取南韓喊話內容，北韓提高了邊境部分對韓擴音設備的音量。南韓政府和軍方認爲，沒有金正恩的指示，金正男被謀殺的可能性極低，要向北韓居民和官兵積極傳播金正恩殘殺手足之舉和其殘忍性。

(旺報)