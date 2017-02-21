柯建銘諷小白兔 馬英九斥不公不義
立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密及誹謗案，柯建銘說，馬英九不是小白兔，沒有阻卻違法權利；馬英九引莊子「竊鉤者誅，竊國者侯」，指不公不義，請求法院判無罪。
柯建銘指控馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，且馬英九後來召開記者會誹謗他，向台北地方法院提起自訴；台北地院今天開庭5小時，辯論終結，訂於3月28日下午3時宣判。
柯建銘說，本案是假關說，真鬥爭，他堅持至今，要捍衛憲政體制，終結特務治國，總統沒有職權操作司法及接受個案報告，是違法亂紀，「說我關說案是世界醜聞，我送你才對」，馬英九別在避重就輕，清楚自已有罪，承認才有最後尊嚴，「馬英九你不是小白兔，你沒有阻卻違法的權利」。
柯的委任律師則說，馬英九另外召開記者會，是惡意不實陳述，信口開河，以偵查手段進行政治偵防，利用特偵組打擊異己，羅織柯建銘涉嫌關說，建請法院考量前調查局長葉盛茂洩密就判刑2年半，馬英九應判3年。
馬英九表示，他沒有犯罪，本案是柯建銘請託關說的案外案，涉嫌關說的柯建銘沒事，維護司法的人卻遭判決為荒謬亂象，並舉一名高雄議員替民眾銷罰單的案件為例，最高法院判這名議員失去議員寶座，柯建銘則是為自己司法案件關說，相較之下更為諷刺，「議員關說失寶座，立委關說沒事人」，另引用莊子的「竊鉤者誅，竊國者侯」，指不公不義亂象。
馬英九說，在英美法國家，關說司法構成「妨害司法公正罪」都是重罪，在香港最重甚至可以判刑無期徒刑；當初前檢察總長黃世銘向他報告這起世界醜聞關說案，他是危機處理及緊急處理公務，沒有犯罪，請求法院判自已無罪。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。