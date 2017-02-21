海軍敦睦艦隊環島 首站靠泊高雄港
海軍106年度敦睦遠航訓練支隊2月25日起至3月中旬，將靠泊全台各大港口，隨後出訪友邦實施敦睦遠航，海軍歡迎民眾在敦睦艦隊靠港期間登艦參觀。
海軍106年敦睦遠航訓練支隊計納編今年的敦睦遠航訓練支隊，由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」。
敦睦艦隊預計2月25到26日靠泊高雄，2月28日到3月1日靠泊台南安平港，3月3日到4日靠泊澎湖馬公港，3月5日到6日靠泊台中港，3月8日到9日靠泊基隆港，3月11日到12日靠泊蘇澳，3月13日到14日靠泊花蓮港。
海軍司令部指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校4年所學理論與實務相結合，充實艦艇實務工作經驗，同時取得值更官的合格簽證，為日後擔任優秀海軍軍官，奠定良好的基礎。
海軍歡迎全國民眾與學子在敦睦艦隊靠港期間踴躍參觀，記得攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分具照片的證件，配合開放時程及現場引導入場。
海軍今天也在官方臉書上傳了一段歷年敦睦遠航的影片，包括民國42年，軍艦首度出國訪問；民國94年中華民國海軍首度環球遠航，當時樂儀隊與陸戰隊莒拳隊在塞內加爾首都達卡市區表演的盛況，由於同年10月，塞內加爾就與中共建交，因此畫面成為絕響。1060221
(中央社)
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