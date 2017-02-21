台鐵松山車站爆炸案 一審22日宣判

涉及台鐵松山火車站爆炸案的男子林英昌被依殺人未遂等罪嫌起訴後，他在台北地方法院辯稱是自殺，沒有殺人犯意，台北地院日前辯論終結，將於明天上午宣判。

這起案件源於台鐵1258次北上區間電聯車，2016年7月7日晚間即將進入松山站之際發生爆炸，造成25人受傷；警方事後調查，發現傷者之一的林英昌涉有重嫌。

台北地檢署偵結，依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等罪嫌，對林英昌提起公訴，建請法官從重判處30年徒刑。1060221

(中央社)