楊振寧歸化大陸 中研院：院士頭銜不受影響
諾貝爾物理學獎得主楊振寧、華人科學家姚期智，已於去年底放棄美國國籍、成為中國大陸公民，並根據「中國科學院章程」規定轉為中國科學院院士。
楊振寧於1958年當選我國第2屆中研院士，是否維持院士資格？中研院祕書長施明哲表示，院士為終身榮譽頭銜，不受影響。中研院解釋，院士遴選不限本國籍，依慣例選拔華人世界優秀人才，但目前中研院亦有新加坡、美國籍院士。
施明哲也說，根據中研院公布於網路公開名單資訊，標註為「現居於大陸地區」者除楊振寧，另有工程組4人、生命科學組1人、人文社會組5人。中研院另設有「榮譽院士」，遴選對象為外國籍，近年每年平均有1、2人獲選。
(中時)
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