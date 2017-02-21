44歲駱姓男子遭警方壓制。（翻攝自我是中和人臉書社團）

毒蟲自撞警用機車欲逃逸 遭警霸氣壓制逮捕

44歲駱姓男子今（21日）下午5時許，騎機車行經新北市永和區得和路、民族路口，永和警分局得和派出所警員舒啟瑋在路口指揮交通，發現他形跡可疑上前盤查，駱男一開始佯裝配合，隨後猛催油門逃逸自撞警用機車倒地，當場被警方壓制逮捕，未查獲違禁品，訊後將依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，駱男有毒品前科，當時發現警員在路口指揮交通，才會心虛想逃逸，卻因此引起警方注意，加速逃逸時自撞警用機車遭逮。當時正值下班時間，民眾將警方壓制過程上傳至「我是中和人」臉書社團，網友紛紛替警察打氣「辛苦了！」

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(中時)