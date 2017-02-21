日本書好賣！為何日本作家能打動大陸人心？

一名讀者在北京王府井書店翻看英文原版小說，其中有日本著名作家村上春樹《1q84》的英文版。(中新社)

圖為日本著名詩人谷川俊太朗在南京舉辦詩歌朗誦會，現場湧入許多讀者。(新華社)

雖然中日兩國關係不睦，但大陸民眾哈日情形絲毫不受影響。陸人遊日買爆現象曾引起媒體大量關注，現在日文翻譯書籍在陸銷售直線上升。日媒分析，日本作家能抓住大陸讀者的心，可能與中國社會日漸富裕，人們思考方式和面臨的課題與日本愈趨一致有關。

根據日經中文網報導，日本作家的書籍在中國大陸大受歡迎，並不特別限定於哪一類的書種，小說、繪本、商業書籍都被廣泛購買。其中暢銷書作家東野圭吾等人起了引領的作用。

噹噹網歸納2016年全部類別圖書暢銷榜前100名，日本作品增加至2015年的2倍，多達12冊。東野的《解憂雜貨店》位居第2，另一本書《白夜行》位居第6。

大陸發行日本人作品量最大的民間出版商新經典文化表示，從黑柳徹子的《窗邊的小豆豆》開始，不僅是東野圭吾、村上春樹等暢銷書作家，還包括繪本在內，經銷近2000種作品，銷量成長達每年15％左右。

日本暢銷書的中文版在書店裏堆積如山，還附上了優美的介紹文字。女店員表示，「按國家來看，日本的書最好賣」。

為何日本人的作品能打動大陸人心，愈來愈受歡迎呢？四川師範大學日語系副教授易曉莉指出，在亞洲的共同文化之下，中國越來越富裕，更多讀者開始青睞日本人作品中出現的優質單純的生活方式。易曉莉也觀察到，日本作家新作上市後，會在學生們之中成為談論的話題。

易曉莉還分析，兒童的教育問題、鄰里關係的疏遠、加班和企業壓力是兩國共通的社會問題。不光是對書中人物産生共鳴，通過閱讀商業類書籍來解決問題的讀者也正在增加。

(中時電子報)