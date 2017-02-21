日本書好賣！為何日本作家能打動大陸人心？
雖然中日兩國關係不睦，但大陸民眾哈日情形絲毫不受影響。陸人遊日買爆現象曾引起媒體大量關注，現在日文翻譯書籍在陸銷售直線上升。日媒分析，日本作家能抓住大陸讀者的心，可能與中國社會日漸富裕，人們思考方式和面臨的課題與日本愈趨一致有關。
根據日經中文網報導，日本作家的書籍在中國大陸大受歡迎，並不特別限定於哪一類的書種，小說、繪本、商業書籍都被廣泛購買。其中暢銷書作家東野圭吾等人起了引領的作用。
噹噹網歸納2016年全部類別圖書暢銷榜前100名，日本作品增加至2015年的2倍，多達12冊。東野的《解憂雜貨店》位居第2，另一本書《白夜行》位居第6。
大陸發行日本人作品量最大的民間出版商新經典文化表示，從黑柳徹子的《窗邊的小豆豆》開始，不僅是東野圭吾、村上春樹等暢銷書作家，還包括繪本在內，經銷近2000種作品，銷量成長達每年15％左右。
日本暢銷書的中文版在書店裏堆積如山，還附上了優美的介紹文字。女店員表示，「按國家來看，日本的書最好賣」。
為何日本人的作品能打動大陸人心，愈來愈受歡迎呢？四川師範大學日語系副教授易曉莉指出，在亞洲的共同文化之下，中國越來越富裕，更多讀者開始青睞日本人作品中出現的優質單純的生活方式。易曉莉也觀察到，日本作家新作上市後，會在學生們之中成為談論的話題。
易曉莉還分析，兒童的教育問題、鄰里關係的疏遠、加班和企業壓力是兩國共通的社會問題。不光是對書中人物産生共鳴，通過閱讀商業類書籍來解決問題的讀者也正在增加。
(中時電子報)
文章來源：日本作家為何能抓住中國讀者的心
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。