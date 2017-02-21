北韓核問題 陸支持有關方面對話接觸
大陸外交部發言人耿爽21日在例行記者會上表示，中方一貫支持北韓核問題有關方面進行對話接觸，增進相互瞭解，探討解決問題的辦法。
有記者提問，據美國媒體報導，美國與北韓雙方正在爲北韓高級代表與前美國政府官員舉行會晤做準備，但近期北韓射飛彈等舉動爲舉行會晤增加了不確定性。中方對此有何評論？
耿爽表示，中方一貫支持北韓核問題有關方面進行對話接觸，增進相互瞭解，探討解決問題的辦法。在當前形勢下，我們希望有關各方更多進行這方面的嘗試和努力，共同爲朝鮮半島的和平穩定以及北韓核問題的解決發揮建設性的作用。
(旺報)
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